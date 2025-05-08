Зеленский поздравил Папу Льва XIV и обратился к нему на латыни
Украина надеется на дальнейшую поддержку со стороны нового Папы Римского Льва XIV в контексте усилий для завершения войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина ценит последовательную позицию Святого Престола в вопросе соблюдения международного права, осуждения агрессии России против Украины и защиты прав невинных гражданских.
"В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение долгого мира", - добавил Зеленский.
Он пожелал новому Папе мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении высокой миссии.
"Ad multos annos!" - использовал президент выражение на латыни, которое используется как благопожелание долголетия, здоровья и процветания.
Новый Папа Римский
Напомним, сегодня, 8 мая, в ходе конклава кардиналы избрали нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево. Это первый Папа Римский из США в истории.
Детальнее о новом Папе Римском можете узнать в материале РБК-Украина.
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