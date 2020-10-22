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НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 14:22
НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів
Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прогноз погіршений на 0,7 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд доларів. У липні НБУ очікував обсяг резервів на рівні 29,8 млрд доларів.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За прогнозом НБУ, розмір резервів складе 29,5 млрд доларів у 2021 році (раніше очікувалося 32,7 млрд доларів) і 28,8 млрд доларів у 2022 році (32,7 млрд доларів).

НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозував розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на 2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів. Таким чином, місячне падіння резервів стало найбільшим в 2020 році.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).

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