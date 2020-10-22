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НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Киев, Четверг 22 октября 2020 14:22
НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов
Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прогноз ухудшен на 0,7 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года до 29,1 млрд долларов. В июле НБУ ожидал объем резервов на уровне 29,8 млрд долларов.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По прогнозу НБУ, размер резервов составит 29,5 млрд долларов в 2021 году (ранее ожидалось 32,7 млрд долларов) и 28,8 млрд долларов в 2022 году (32,7 млрд долларов).

НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозировал размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на 2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов. Таким образом, месячное падение резервов стало самым большим в 2020 году.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

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