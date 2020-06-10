МВФ погіршив прогноз падіння економіки України

Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (imf.org)

У 2020 році українців чекає скорочення реальної зарплати і зростання безробіття

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%. Ще у квітні фонд очікував падіння економіки на 7,7%.

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Згідно з прогнозом, у 2021 році економіка України виросте на 1,1%, а у 2022 році - на 3,0%.

МВФ очікує, що середньорічна інфляція в Україні складе 4,5% у 2020 році, 7,2% у 2021 році і 5,6% у 2022 році.

Фонд прогнозує скорочення реальної зарплати в 2020 році (з урахуванням інфляції). Номінальна зарплата зросте на 3,6% в році, що на 11,4% у 2021 році та 9,3% у 2022 році.

МВФ очікує, що рівень безробіття виросте до 2020 року до 12,6%, скоротиться до 12,0% у 2021 році до 11,5% у 2022 році. У 2019 році безробіття була на рівні 8,5%.

Згідно з прогнозом, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).

Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%.

За даними НБУ, падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у квітні 2020 року склало 15,4% р/р (порівняно з 6,3% р/р у березні).

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Автор: Олександр Білоус