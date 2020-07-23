НБУ поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порівняно з квітневим прогнозом очікування покращилися на 2,6 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів. У квітні НБУ очікував обсяг на рівні 27,2 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з прогнозом НБУ, що в 2021-2020 роках зростуть до 32,7 млрд доларів.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2020 року зріс на 12,4% (на 3,10 млрд доларів) і 1 липня склав 28,5 млрд доларів.

У квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

Згідно з квітневим прогнозом, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього року і наступних років.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).