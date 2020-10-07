Україна за місяць втратила 2,5 млрд доларів резервів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом і несприятливу ситуацію на валютному ринку

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 4,8% (на 1 223,58 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП). За даними Мінфіну, загальна сума платежу склала понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігацій з терміном погашення в 2020-2027 роках.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).