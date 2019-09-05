НБУ знизив облікову ставку

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Ставка знижена до 16,50%

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, Національний банк продовжив цикл зниження ставки, який був започаткований у квітні 2019 року.

Як зазначив Смолій, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку, оскільки "Національний банк очікує зниження інфляції до цілі 5%".

Прес-брифінг щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Зазначимо, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних і почав цикл зниження ставки.

Нагадаємо, в липні НБУ почав публікацію прогнозів про облікову ставке. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.