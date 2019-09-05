ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив облікову ставку

Новини » Економіка    05.09.2019 - 14:01
НБУ знизив облікову ставку
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Ставка знижена до 16,50%

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, Національний банк продовжив цикл зниження ставки, який був започаткований у квітні 2019 року.

Як зазначив Смолій, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку, оскільки "Національний банк очікує зниження інфляції до цілі 5%".

Прес-брифінг щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики

Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Зазначимо, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних і почав цикл зниження ставки.

Нагадаємо, в липні НБУ почав публікацію прогнозів про облікову ставке. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

НБУ стурбований інцидентами з Гонтаревою і її сім'єю Дрібні монети можна витратити лише до кінця місяця
Новини України Національний банк Україниставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся