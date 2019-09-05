НБУ снизил учетную ставку

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Ставка снижена до 16,50%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, Национальный банк продолжил цикл снижения ставки, который был начат в апреле 2019 года.

Как отметил Смолий, НБУ принял решение снизить учетную ставку, поскольку "Национальный банк ожидает снижения инфляции к цели 5%".

Прес-брифінг щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Отметим, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п. п. до 17,5% годовых и начал цикл снижения ставки.

Напомним, в июле НБУ начал публикацию прогнозов об учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.