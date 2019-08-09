У новій Раді планують скоротити кількість комітетів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пропозицію висунула партія "Слуга народу"

У Верховній раді дев'ятого скликання пропонують скоротити кількість комітетів з 27 до 22. Про це під час засідання підготовчої депутатської групи заявив головуючий на засіданні Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з такою пропозицією виступає партія "Слуга народу".

"Щодо кількості комітетів. Ми багато працювали над цим питанням. Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22-х", - заявив Разумков.

Так, у ВР планують створити 22 комітети та комісію з питань приватизації.

"Це наша пропозиція. Ми вам її надішлемо. Ми пропонуємо наше бачення предметів відання комітетів. Ми будемо чекати від вас пропозицій і зауважень, які планується обговорити на наступному засіданні нашої робочої групи. Чи буде зручно опрацювати надану вам інформацію до понеділка 16:00... Можливо нам було б краще зібратись вже у вівторок..." - заявив Разумков.

Друге засідання підготовчої депутатської групи ВР відбудеться 14 серпня

Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня відбулося перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

На засіданні групи ухвалили рішення скликати перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання на 29 серпня.