ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ назвали умови для зниження облікової ставки

Новини » Економіка    21.02.2019 - 16:10
У НБУ назвали умови для зниження облікової ставки
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Нацбанк чекає зниження інфляційних ризиків

У Національному банку бачать передумови для зниження облікової ставки в цьому році. Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Рожкова зазначила, що жорстка монетарна політика і високі процентні ставки дещо стримують зростання економіки.

Однак в січні НБУ поки що утримався від зниження, оскільки інфляційні ризики, пов'язані з політичною невизначеністю і уповільненням світової економіки, залишаються досить високими, сказала вона.

"Як тільки ми переконаємося, що ці ризики не будуть реалізовані, зможемо пом'якшити нашу монетарну політику", - розповіла Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.

В НБУ розповіли про долю десятка дрібних банків У НБУ назвали головні фактори впливу на курс гривні до долара
Новини України Національний банк Україниставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся