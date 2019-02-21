У НБУ назвали умови для зниження облікової ставки

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Нацбанк чекає зниження інфляційних ризиків

У Національному банку бачать передумови для зниження облікової ставки в цьому році. Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Рожкова зазначила, що жорстка монетарна політика і високі процентні ставки дещо стримують зростання економіки.

Однак в січні НБУ поки що утримався від зниження, оскільки інфляційні ризики, пов'язані з політичною невизначеністю і уповільненням світової економіки, залишаються досить високими, сказала вона.

"Як тільки ми переконаємося, що ці ризики не будуть реалізовані, зможемо пом'якшити нашу монетарну політику", - розповіла Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.