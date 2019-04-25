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НБУ знизив облікову ставку

Новини » Економіка    25.04.2019 - 14:02
НБУ знизив облікову ставку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Облікова ставка була на рівні 18% з вересня 2018 року

Національний банк України знизив облікову ставку до 17,50% річних. Про це заявив на брифінгу глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до мети 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Відзначимо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового уповільнення інфляції до мети в 5% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ на 18% є занадто високим і Нацбанк може прийняти рішення про її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки досяг піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.

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