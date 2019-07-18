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НБУ знизив облікову ставку

Новини » Економіка    18.07.2019 - 14:01
НБУ знизив облікову ставку
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Центробанк продовжив цикл зниження ставки після перерви

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

"Як і раніше, НБУ прогнозує, що  інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року, на початку наступного повернеться до цільового діапазону та досягне середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 року", - сказав голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

У той же час, Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних, оскільки два останніх місяці споживча інфляція перевищувала прогноз НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%. При цьому в річному вимірі (до червня 2018 року) інфляція сповільнилася до 9,0%.

Відзначимо також, що за даними опитування НБУ у II кварталом 2019 року керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%. Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом інфляційні очікування покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств очікували інфляцію на рівні 9,0%.

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