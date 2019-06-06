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НБУ зберіг облікову ставку на колишньому рівні

Новини » Економіка    06.06.2019 - 14:01
НБУ зберіг облікову ставку на колишньому рівні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк поки не став продовжувати зниження ставки

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Про це заявив на брифінгу глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, це необхідно для запобігання інфляційних ризиків, які посилилися з моменту попереднього рішення про зниження ставки до 17% річних.

 

"Правління Національного банку, як і раніше, припускає, що цикл пом’якшення монетарної політики може продовжитися за умови послаблення інфляційних ризиків та стійкого покращення інфляційних очікувань", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. до 17,5% річних. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

Відзначимо, в базовому сценарії НБУ передбачається зниження облікової ставки в реальному виразі з поточних 10-11% до свого рівноважного рівня 3-4% в 2021 році.

У той же час, у квітні 2019 року на споживчому ринку спостерігалося прискорення інфляції як у місячному (до 1,0%), так і в річному вимірі (до 8,8%).

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