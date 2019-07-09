В Україні вперше за рік зафіксована дефляція

Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У літні місяці в Україні традиційно знижуються ціни

Споживчі ціни в Україні в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 3,6%. При цьому в річному вимірі (до червня 2018 року) інфляція сповільнилася до 9,0%.

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Відзначимо, в останній раз дефляція фіксувалася в липні 2018 року - 0,7%.

Продукти харчування в Україні за червень 2019 року подешевшали на 1,2%. Найбільше подешевшали яйця - на 26,7% та овочі - на 14,3%. У той же фрукти подорожчали на 9,3%, цукор - на 6,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, на одяг і взуття - знизилися на 3,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 1,4%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорона здоров'я подорожчала на 0,4%, транспорт подорожчав на 0,3% (в т.ч. ціни на паливо знизилися на 0,2%), ціни на зв'язок знизилися на 0,2%, відпочинок і культура подешевшали на 0,1%, освіта подорожчала на 0,4%, ресторани і готелі подорожчали на 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних, оскільки два останніх місяці споживча інфляція перевищувала прогноз НБУ.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.