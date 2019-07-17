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Інфляційні очікування українського бізнесу значно покращилися

Новини » Економіка    17.07.2019 - 10:55
Інфляційні очікування українського бізнесу значно покращилися
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Бізнес повірив у здатність НБУ знизити інфляцію

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом інфляційні очікування покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств очікували інфляцію на рівні 9,0%.

Інфляційні очікування українського бізнесу значно покращилися

bank.gov.ua

За даними опитування, частка респондентів, яка прогнозує, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 10,0% або знизиться, становить 69,8% (у попередньому кварталі - 58,9%).

Крім того, із 23,4% до15,6% знизилася частка респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін перевищить 12,5%.

Інфляційні очікування українського бізнесу значно покращилися

Чергове опитування НБУ було проведено 3 травня по 4 червня 2019 року серед керівників 699 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,6%. При цьому в річному вимірі (до червня 2018 року) інфляція сповільнилася до 9,0%.

Правління Національного банку 18 липня ухвалить рішення щодо облікової ставки. НБУ знизив облікову ставку до 17,5% у квітні, але в червні залишив ставку на тому ж рівні.

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