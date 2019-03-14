НБУ зберіг облікову ставку на високому рівні попри уповільнення інфляції

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Нацбанк знову відмовився від зниження облікової ставки

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Про це заявив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому споживчі ціни в Україні в порівнянні з січнем зросли на 0,5%. За даними Державної служби статистики, в річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Нагадаємо, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначалося в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.