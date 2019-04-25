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НБУ снизил учетную ставку

Новости » Экономика    25.04.2019 - 14:02
НБУ снизил учетную ставку
Фото: Национальний банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Учетная ставка находилась на уровне 18% с сентября 2018 года

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,50% годовых. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

Отметим, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил глава правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, во время выступления в Верховной раде 17 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достиг пика и начнется тренд снижения учетной ставки.

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