Глава НБУ анонсував зниження облікової ставки

Є всі підстави пом'якшити монетарну політику НБУ

Рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим, і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Про це під час виступу у Верховній раді заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується облікової ставки… Перше засідання Монетарного комітету у нас відбудеться в січні місяці. І безумовно, облікова ставка 18% є надто високою. Але в залежності від того, як буде оцінено вплив різної макроекономічної ситуації, зовнішніх факторів, внутрішніх факторів, Національний банк може прийняти рішення про пом'якшення…" - сказав Смолій.

Він зазначив, що на сьогодні "є тенденція і є всі підстави переглянути і пом'якшити нашу монетарну політику, таке рішення буде обговорюватися на Монетарному комітеті прийматися правлінням Національного банку".

Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.