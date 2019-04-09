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Інфляція в березні прискорилася маже вдвічі

Новини » Економіка    09.04.2019 - 18:00
Інфляція в березні прискорилася маже вдвічі
Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року ціни в Україні виросли на 2,4%

Споживчі ціни в Україні в березні 2019 року порівняно з лютим зросли на 0,9%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні виросли на 2,4%. Однак у річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція уповільнилася до 8,6%.

Інфляція в березні прискорилася маже вдвічі

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна інфляція становила 1,0%, річна - 9,2%, в лютому 0,5% і 8,8% відповідно.

Продукти в Україні за березень 2019 року подорожчали на 0,4%. Овочі подорожчали на 2,4%, фрукти - на 1,7%, яйця подешевшали на 5,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - на 11,3%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорона здоров’я подорожчала на 0,4%, транспорт на 0,5%, зв’язок подорожчав на 2,2%, відпочинок і культура - на 0,2%, освіта - на 0,1%, ресторани та готелі -на 0,7%.

Нагадаємо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

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