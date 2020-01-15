У НБУ розповіли про долю російських банків в Україні

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Один російський банк згортає свою діяльність, другий поки працює, але не надто активно

Два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не роблять істотного впливу на фінансовий ринок в Україні. Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню FinClub.

Як нагадала Рожкова, "Промінвестбанк" майже згорнувся і не проводить активну банківську діяльність.

"Питання про складання ліцензії - це рівень зборів акціонерів. Вони планують розглянути це питання на зборах 6 лютого. Таке рішення було б хорошим для всіх, тому що банк в такому режимі не робочий", - повідомила вона.

За його словами, інша ситуація з "Сбербанк". "Рішення по ньому це рівень політики самого акціонера, хоча у нас немає ніяких контактів з ним. Ми як регулятор не спілкуємося з власником. Це все ускладнене політичними процесами. І для ринку це погано", - вважає заступник голови НБУ.

Проте, як зазначила Рожкова, сьогодні "Сбербанк" не дуже активний на ринку.

"Він здувся за кредитами, трохи здувся за депозитами. Ми стежимо за тим, щоб у нього була надліквідність, щоб у разі чого він міг розрахуватися за всіма зобов'язаннями", - повідомила вона.

Рожкова нагадала про спроби російських власників продати банк.

"Я сподіваюся, що вже всім зрозуміло, що номінальним покупцям ми зелене світло не дамо. Тому якщо це буде міжнародна інституція, яка зможе, незважаючи на санкції, отримати дозвіл ЄЦБ на операцію, тоді окей", - додала вона.

Нагадаємо, ПАТ "Промінвестбанк",, який є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, планує припинити банківську діяльність. Відповідне рішення має намір прийняти на загальних зборах акціонерів, яке відбудеться 6 лютого 2020 року.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи". Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".