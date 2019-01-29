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Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 12:33
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд дав дозвіл на виконання рішення Гаазького арбітражу

Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію суду.

Повідомляється, що в липні 2018 року 18 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "ПриватБанку" і пов'язані з ними компанії) попросили Апеляційний суд Києва визнати і дозволити виконання рішення Арбітражного суду в Гаазі (Нідерланди) від 2 травня 2018 року по справі про стягнення з Російської Федерації компенсації за активи в окупованому Криму. У заяві стверджувалося, що на території України є майно боржника. Заявник просив накласти арешт на іменні акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".

Постановою від 5 вересня Апеляційний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову, а постановою від 25 вересня - заяву про визнання та дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду. Зазначимо, згідно з цим рішенням стягненню підлягає сума близько 140 млн доларів.

Верховний суд, діючи як суд апеляційної інстанції розглянув скарги і постановив залишити в силі рішення Апеляційного суду Києва від 25 вересня. У той же час скаргу на ухвалу про забезпечення позову задоволено частково. Остаточне рішення буде опубліковано 1 лютого.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія має компенсувати українським інвесторам 159 млн доларів за анексію Криму.

 

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