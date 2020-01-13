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Українську "дочку" російського держбанку продадуть з аукціону за півціни

Новини » Економіка     13.01.2020 - 15:49
Українську "дочку" російського держбанку продадуть з аукціону за півціни
Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Вартість "Промінвестбанку" впала приблизно до 10 млн доларів

Пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС. Про це повідомляється на сайті біржі.

Згідно з повідомленням, аукціон відбудеться 11 лютого 2020 року. Початкова вартість пакета - 266 млн грн, що в два рази нижче, ніж при попередній спробі продати банк у 2019 році (532 млн грн).

Нагадаємо, ПАТ "Промінвестбанк", який є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, планує припинити банківську діяльність. Відповідне рішення мають намір прийняти на загальних зборах акціонерів, яке відбудеться 6 лютого 2020 року.

В 2019 році пакет акцій "Промінвестбанку" у розмірі 99,7726% був виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС, однак продаж не відбувся. Акції банку продавалися за рішенням суду на користь групи "Приват" в якості компенсації за активи в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи".

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