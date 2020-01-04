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Українська "дочка" російського держбанку має намір здати банківську ліцензію

Новини » Економіка     04.01.2020 - 17:45
Українська "дочка" російського держбанку має намір здати банківську ліцензію

Банк почав згортати свою діяльність в минулому році і має намір завершити процес

ПАТ "Промінвестбанк", який є українською "дочкою" російського державного банку ВЭБ, планує припинити банківську діяльність. Відповідне рішення має намір прийняти на загальних зборах акціонерів, яке відбудеться 6 лютого 2020 року, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, планується припинення ПАТ "Промінвестбанк" банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2019 року "Проминвестбанк" заявив про те, що припиняє роботу з фізичними особами.

У 2019 році пакет акцій "Промінвестбанку" у розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС, однак продажу не відбулося. Акції банку продавалися за рішенням суду на користь групи "Приват" в якості компенсації за активи в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи".

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