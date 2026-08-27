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НБУ предлагает изменить правила кассовой работы банков из-за новых 2000 гривен: детали

19:20 27.08.2026 Чт
3 мин
Что именно может измениться и для кого?
aimg Ирина Костенко
НБУ предлагает изменить правила кассовой работы банков из-за новых 2000 гривен: детали Скоро в Украине "заработает" новая банкнота 2000 гривен (фото иллюстративное: Getty Images)
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Вскоре в обращение в Украине поступит новая банкнота номиналом 2000 гривен, поэтому НБУ предлагает внести некоторые изменения в порядок организации кассовой работы банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального банка Украины.

Главное:

  • Дата введения: новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение уже совсем скоро - 4 сентября 2026 года.
  • Изменения от регулятора: в рамках подготовки к выпуску банкноты НБУ предлагает обновить правила кассовой работы банков, в частности, дополнить перечень банкнот для сдачи в НБУ и установить единые требования к упаковке нового номинала.
  • Обсуждение проекта: замечания и предложения по соответствующему проекту постановления Правления НБУ принимаются до 4 сентября 2026 года включительно.

Когда новая банкнота появится в кошельках

Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение уже совсем скоро - 4 сентября 2026 года.

Ранее с главой Национального банка Андреем Пышным уже встречался по этому поводу сын выдающегося поэта-шестидесятника Дмитрий Стус.

Он поддержал решение НБУ посвятить новую банкноту Василию Стусу.

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Что именно предлагает изменить НБУ и зачем

В рамках подготовки к введению в обращение новой банкноты, НБУ опубликовал предложение насчет изменений в порядке организации кассовой работы банков (в частности, в части соблюдения единых требований по упаковке наличных).

Так, регулятор предлагает:

  • дополнить новым номиналом перечень банкнот гривны, которые должны сдавать банки в НБУ;
  • уточнить процесс обработки и упаковки НБУ банкнот;
  • уточнить единые характеристики упаковочных материалов, применяемых при упаковке банкнот номиналом 2000 гривен.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

Ознакомиться со сравнительной таблицей к проекту постановления можно онлайн - по соответствующей ссылке.

Следует отметить также, что в анализе влияния этого документа отмечается, что его принятие "обеспечит соблюдение банками и НБУ единых требований по упаковке наличных, включая новый номинал 2000 гривен".

При этом дополнительных расходов или финансирования выполнение требований проекта постановления не требует (как и "дополнительных временных и административных ресурсов").

В заключение в НБУ напомнили, что замечания и предложения к проекту постановления принимаются:

  • согласно форме предоставления замечаний и предложений;
  • до 4 сентября 2026 года включительно.
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Откуда взялась дата 4 сентября

Дата введения новой банкноты в обращение - 4 сентября - была выбрана из-за исторического символизма.

Так, 4 сентября 1965 года (во время премьеры фильма "Тени забытых предков") в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус, Вячеслав Чорновол и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый публичный протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

Позже, именно 4 сентября 1985 года, Василий Стус погиб в заключении (в карцере лагеря особого режима "Пермь-36").

Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Кроме того, в НБУ объяснили, будут ли принимать новую купюру банкоматы.

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