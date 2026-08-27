НБУ предлагает изменить правила кассовой работы банков из-за новых 2000 гривен: детали
Вскоре в обращение в Украине поступит новая банкнота номиналом 2000 гривен, поэтому НБУ предлагает внести некоторые изменения в порядок организации кассовой работы банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального банка Украины.
Главное:
- Дата введения: новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение уже совсем скоро - 4 сентября 2026 года.
- Изменения от регулятора: в рамках подготовки к выпуску банкноты НБУ предлагает обновить правила кассовой работы банков, в частности, дополнить перечень банкнот для сдачи в НБУ и установить единые требования к упаковке нового номинала.
- Обсуждение проекта: замечания и предложения по соответствующему проекту постановления Правления НБУ принимаются до 4 сентября 2026 года включительно.
Когда новая банкнота появится в кошельках
Новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса поступит в обращение уже совсем скоро - 4 сентября 2026 года.
Ранее с главой Национального банка Андреем Пышным уже встречался по этому поводу сын выдающегося поэта-шестидесятника Дмитрий Стус.
Он поддержал решение НБУ посвятить новую банкноту Василию Стусу.
Что именно предлагает изменить НБУ и зачем
В рамках подготовки к введению в обращение новой банкноты, НБУ опубликовал предложение насчет изменений в порядке организации кассовой работы банков (в частности, в части соблюдения единых требований по упаковке наличных).
Так, регулятор предлагает:
- дополнить новым номиналом перечень банкнот гривны, которые должны сдавать банки в НБУ;
- уточнить процесс обработки и упаковки НБУ банкнот;
- уточнить единые характеристики упаковочных материалов, применяемых при упаковке банкнот номиналом 2000 гривен.
Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".
Ознакомиться со сравнительной таблицей к проекту постановления можно онлайн - по соответствующей ссылке.
Следует отметить также, что в анализе влияния этого документа отмечается, что его принятие "обеспечит соблюдение банками и НБУ единых требований по упаковке наличных, включая новый номинал 2000 гривен".
При этом дополнительных расходов или финансирования выполнение требований проекта постановления не требует (как и "дополнительных временных и административных ресурсов").
В заключение в НБУ напомнили, что замечания и предложения к проекту постановления принимаются:
- согласно форме предоставления замечаний и предложений;
- до 4 сентября 2026 года включительно.
Откуда взялась дата 4 сентября
Дата введения новой банкноты в обращение - 4 сентября - была выбрана из-за исторического символизма.
Так, 4 сентября 1965 года (во время премьеры фильма "Тени забытых предков") в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус, Вячеслав Чорновол и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый публичный протест против политических репрессий украинской интеллигенции.
Позже, именно 4 сентября 1985 года, Василий Стус погиб в заключении (в карцере лагеря особого режима "Пермь-36").
Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса.
Кроме того, в НБУ объяснили, будут ли принимать новую купюру банкоматы.
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