Сын Стуса сделал заявление о банкноте 2000 гривен с портретом поэта: детали
Дмитрий Стус встретился с главой Национального банка Украины Андреем Пышным - ради открытого диалога насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление общественного союза "СтусЦентр".
Главное:
- Важная беседа: 21 июля 2026 года состоялась встреча главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса и руководителя НБУ Андрея Пышного насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением поэта.
- О чем шла речь: участники встречи обсудили концепцию банкноты, ее символику и значение для популяризации фигуры Василия Стуса, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
- Реакция семьи: сын поэта Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка и поблагодарил за открытость и готовность к сотрудничеству.
Когда состоялась встреча и кто еще присутствовал
Украинцам рассказали, что 21 июля 2026 года состоялась встреча:
- главы правления ОС "СтусЦентр" Дмитрия Стуса;
- главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Она была инициирована сторонами для открытого диалога насчет новой банкноты номиналом 2000 гривен, посвященной поэту Василию Стусу.
В этой встрече приняли участие также представители НБУ и представитель Lobby Club Сергей Колесник (взявший на себя организацию события).
Сергей Колесник, Андрей Пышный и Дмитрий Стус (фото: stus.center)
О чем именно говорилось в рамках встречи
В ОС "СтусЦентр" сообщили, что участники встречи обсудили:
- концепцию новой банкноты;
- ее символику;
- значение для популяризации фигуры Василия Стуса.
В целом на встрече было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта, ставшего одним из моральных авторитетов Украины.
По итогам встречи достигнута договоренность о возможных направлениях сотрудничества между НБУ, ОС "СтусЦентр" и Lobby Club - в проектах, направленных на популяризацию творческого наследия Василия Стуса в Украине и за ее пределами.
Реакция Дмитрия Стуса на решение НБУ
Отмечается, что сын выдающегося поэта-шестидесятника Дмитрий Стус поддержал решение Национального банка посвятить новую банкноту Василию Стусу.
Ведь для многих граждан Украины он стал символом человеческого и национального достоинства, которое человек должен отстаивать при любых обстоятельствах.
В заключение в ОС "СтусЦентр" поблагодарили команду Lobby Club за поддержку и НБУ за прозрачность, открытость, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.
"Убеждены, что именно партнерство и диалог являются лучшей основой для реализации в Украине важных общественных и культурных проектов", - подчеркнули в общественном союзе.
Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса. Введение ее в обращение запланировано на 4 сентября 2026 года.
Кроме того, в НБУ объяснили, будут ли принимать новую купюру банкоматы.
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