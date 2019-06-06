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НБУ попередив про ризики паузи у відносинах з МВФ

Новини » Економіка    06.06.2019 - 16:52
НБУ попередив про ризики паузи у відносинах з МВФ
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Україна без кредитів МВФ може втратити стабільність

Пауза у відносинах з Міжнародним валютним фондом посилює вразливість економіки України та може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках. Про це йдеться в прес-релізі Національного банку за підсумками рішення щодо облікової ставки.

Як нагадали в НБУ, оприлюднений у квітні макроекономічний прогноз НБУ передбачав поступове уповільнення інфляції до 6,3% на кінець 2019 та 5,0% на кінець 2020 року.

"Основним припущенням цього прогнозу була подальша реалізація Україною своїх зобов’язань за програмою співпраці з МВФ. Однак на сьогодні обговорення подальшої фінансової підтримки з боку МВФ та, як наслідок, пов'язаного фінансування відкладено до формування нового уряду", - йдеться в повідомленні.

У якості обґрунтування свого рішення залишити облікову ставку на рівні 17,5%, правління НБУ також відзначило, що розширення внутрішнього попиту може стримувати послаблення фундаментального інфляційного тиску.

"Можливий вплив на майбутню цінову динаміку з боку стійкого зростання споживчого попиту, посилення волатильності на фінансових ринках та інших факторів, а також необхідні для їх нівелювання заходи монетарної політики будуть враховані в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ (липень 2019 року)", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Нагадаємо, 6 червня Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних.

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