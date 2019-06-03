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НБУ констатував погіршення ситуації на фінансових ринках для України

Новини » Фінанси    03.06.2019 - 21:45
НБУ констатував погіршення ситуації на фінансових ринках для України
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Усі валюти країн, що розвиваються, девальвували до долара

У квітні ситуація на світових фінансових ринках погіршилася через посилення торговельного напруження між США та Китаєм. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, провідні індекси акцій протягом травня стрімко знижувалися. Додатковими факторами були: погіршення прогнозів зростання світової економіки, зокрема ОЕСР; посилення напруженості між США та ЄС, а також на Близькому Сході.

Порівняно суттєвіше знижувалися європейські акції через:

- слабші макроекономічні показники економіки Єврозони порівняно з економікою США;

- зростання напруженості навколо бюджетної політики Італії;

- політичну невизначеність у Сполученому Королівстві, пов‘язану з реалізацією Brexit та низку оголошень про відставку, у тому числі прем‘єр-міністром.

НБУ констатував погіршення ситуації на фінансових ринках для України

www.bank.gov.ua

"Ці чинники стимулювали зростання попиту на безпечні активи. Інвестори позбавлялися від активів з вищим ступенем ризику, у тому числі від активів країн, ринки яких розвиваються. Індекс MSCI EM стрімко знизився, а премія за ризик для цієї групи країн зросла. Ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм призвела до відпливу капіталу з країн цієї групи, найбільшого за масштабом з жовтня минулого року, за інформацією IIF, головним чином, за рахунок акцій", - йдеться в огляді.

Крім того, зменшення частики активів цієї групи країн у портфелях окремих інвестиційних банків, таких як Goldman Sachs, стало сигналом до розпродажу активів іншими учасниками ринку, що стало додатковою причиною падіння MSCI EM.

Як результат, у травні більшість валют країн, ринки яких розвиваються, девальвували до долара США.

НБУ констатував погіршення ситуації на фінансових ринках для України

www.bank.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці травня гривня перебувала під девальваційним тиском на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.

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