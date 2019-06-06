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НБУ предупредил о рисках паузы в отношениях с МВФ

Новости » Экономика    06.06.2019 - 16:52
НБУ предупредил о рисках паузы в отношениях с МВФ
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Украина без кредитов МВФ может потерять стабильность

Пауза в отношениях с Международным валютным фондом усиливает уязвимость экономики Украины и может привести к увеличению волатильности на финансовых рынках. Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка по итогам решения по учетной ставке.

Как напомнили в НБУ, обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.

"Основным предположением этого прогноза была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ. Однако на сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, cвязанного финансирования отложено до формирования нового правительства", - говорится в сообщении.

В качестве обоснования своего решения оставить учетную ставку на уровне 17,5%, правление НБУ также отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.

"Возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиление волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ (июль 2019 года)", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

Напомним, 6 июня Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

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