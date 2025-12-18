В НБУ объяснили, как можно закрыть дефицит бюджета в случае задержки с деньгами от ЕС

Если деньги от Европейского Союза на покрытие потребностей Украины в финансировании будут задерживаться, правительство может перекрыть дефицит бюджета за счет украинских банков.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время брифинга 18 декабря, сообщает РБК-Украина .

По мнению Николайчука, банки имеют потенциал значительно нарастить вложения в государственные ценные бумаги, что потенциально может перекрыть дефицит бюджета. В то же время получение репарационного кредита все еще рассматривается правительством, как базовый сценарий.

"Риски по внешнему финансированию являются весьма значительными. Если эти риски будут реализовываться через дополнительные временные паузы поступлений внешней помощи, правительство сможет частично полагаться на банки как это было на протяжении последних лет", - пояснил он.

Отметим, что Евросоюз на саммите в Брюсселе рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии. Поскольку там считают, что одна страна не имеет права блокировать нужные для всех решения.

Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50. А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

На фоне саммита Центробанк России выступил с очередными истерическими угрозами в адрес Европейского Союза. В Центробанке обещают суды и конфискации, если замороженные активы РФ используют для поддержки Украины.

При этом чуть меньше недели назад россияне уже выставили себя на посмешище, когда 12 декабря Центробанк России обратился в Московский арбитражный суд против Euroclear из-за замороженных активов.