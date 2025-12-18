В НБУ пояснили, як можна закрити дефіцит бюджету у разі затримки з грошима від ЄС

Якщо гроші від Європейського Союзу на покриття потреб України у фінансуванні будуть затримуватися, уряд може перекрити дефіцит бюджету за рахунок українських банків.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час брифінгу 18 грудня, повідомляє РБК-Україна .

На думку Ніколайчука, банки мають потенціал значно наростити вкладення у державні цінні папери, що потенційно може перекрити дефіцит бюджету. Водночас отримання репараційного кредиту все ще розглядається урядом, як базовий сценарій.

"Ризики щодо до зовнішнього фінансування є досить значними. Якщо ці ризики будуть реалізовуватися через додаткові тимчасові паузи надходжень зовнішньої допомоги, уряд зможе частково покладатися на банки як це було впродовж останніх років", - пояснив він.

Зазначимо, що Євросоюз на саміті в Брюсселі розглядає можливість надати Україні кредит на 90 млрд євро з російських активів, попри заперечення Бельгії. Оскільки там вважають, що одна країна не має права блокувати потрібні для усіх рішення.

Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50. А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.

На тлі саміту Центробанк Росії виступив з черговими істеричними погрозами на адресу Європейського Союзу. В Центробанку обіцяють суди та конфіскації, якщо заморожені активи РФ використають для підтримки України.

При цьому трохи менше ніж тиждень тому росіяни вже виставили себе на посміховисько, коли 12 грудня Центробанк Росії звернувся до Московського арбітражного суду проти Euroclear через заморожені активи.