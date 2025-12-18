ua en ru
Россия угрожает ЕС из-за замороженных активов на фоне саммита по финансированию Украины

Четверг 18 декабря 2025 15:10
UA EN RU
Россия угрожает ЕС из-за замороженных активов на фоне саммита по финансированию Украины
Автор: Антон Корж

Центробанк России выступил с очередными истерическими угрозами в адрес Европейского Союза. В Центробанке обещают суды и конфискации, если замороженные активы РФ используют для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Интерфакс".

Центробанк в частности заявил, что якобы будет "взимать убытки" с европейских банков. Использовать для этого россияне планируют российский же арбитражный суд. При этом в "убытки" российский Центробанк, по его заявлению, будет учитывать так называемое "неправомерное блокирование и использование его активов".

При этом в "убытки" зачислили не только активы, но и так называемую "упущенную выгоду". Примечательно, что со своими угрозами россияне выкатились в день, когда в Брюсселе проходит саммит по финансированию Украины.

Впрочем, в Москве не скрывают, что их угрозы направлены на срыв использования активов для помощи Украине - непосредственно Центробанк признался, что свои смехотворные угрозы он озвучивает "в связи с попытками властей Европейского союза" осуществить так называемое "незаконное изъятие и использование активов, размещенных в финансовых институтах ЕС".

Отметим, что чуть меньше недели назад россияне уже выставили себя на посмешище. 12 декабря Центробанк России обратился в Московский арбитражный суд против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Кроме этого, по данным СМИ, Центробанк и ранее истерически угрожал Евросоюзу "глобальной кампанией возмездия" с целью возвращения сотен миллиардов евро, если блок использует российские замороженные активы.

Истерики России вызвало то, что 11 декабря в Евросоюзе приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.

