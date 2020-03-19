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НБУ роз'яснив різницю між надзвичайною ситуацією та надзвичайним станом для банків

Новини » Економіка     19.03.2020 - 13:09
НБУ роз'яснив різницю між надзвичайною ситуацією та надзвичайним станом для банків
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Багато громадян ототожнює правові поняття надзвичайного стану та надзвичайної ситуації, але це різні режими

Національний банк України пояснив практичну різницю між правовими режимами надзвичайного стану та надзвичайної ситуації для банківської системи України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили НБУ, надзвичайна ситуація - режим, який значно менш впливає на права та свободи українців, ніж надзвичайний стан, який поки не введений.

Надзвичайна ситуація: спеціальний тимчасовий правовий режим, який запроваджується на регіональному (локальному) рівні. Наразі діє в трьох областях - Київській, Житомирській та Чернівецькій.

Надзвичайний стан: спеціальний обмежувальний режим функціонування держави. Він тимчасовий, може поширюватися на декілька регіонів або на всю територію країни. Надзвичайний стан вводиться указом президента, який має затвердити Верховна рада протягом двох днів.

Ці два режими передбачають наступне:

  • Надзвичайна ситуація: влада, передусім служби цивільного захисту, працюватиме посиленно у спеціальному режимі, для подолання катаклізму, епідемії чи іншої надзвичайної ситуації. Пряме втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав та свобод українців не передбачається.
  • Надзвичайний стан: у цей період держава може напряму управляти як державними, так і усіма приватними компаніями фактично у ручному режимі, а права і свободи українців можуть бути значно обмежені. Може бути введена комендантська година, наказ не залишати домівок без вагомих причин, обмеження свободи пересування країною, перепрофілювання компанії на випуск необхідної для країни продукції чи послуги, примусове відчуження або вилучення майна у громадян та бізнесу.

НБУ роз'яснив різницю між надзвичайною ситуацією та надзвичайним станом для банків

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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