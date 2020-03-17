В НБУ рекомендували обмежити контакт з готівкою

Фото: Катерина Рожкова.

Рекомендації стосуються як гривень, так і доларів

Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це на брифінгу сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Як нагадала Рожкова, НБУ проводити заходи по знезараженню готівки.

"Але ми повинні пам'ятати, що найбезпечнішим є безготівковий спосіб оплати", - сказала вона.

Рожкова запевнила, що всі банківські відділення працюватимуть під час карантину в звичайному режимі.

Однак НБУ рекомендує якомога менше відвідувати банки і користуватися дистанційними засобами платежу, додала заступник голови НБУ.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катеріні Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ близько 16:00. Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавіруса на фінансову стабільність, банківську систему і економіку Украінию. У той же час НБУ закликає населення дотримуватися рекомендацій ВООЗ та МОЗ і без необхідності не відвідувати банківські відділення, в тому числі для зняття готівки з рахунків, здійснення платежів або обміну валют, та уникати користування готівкою - гривневої, так і валютної, яка потенційно може бути носієм вірусу.

Нагадаємо, раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховище у зв'язку з епідемією коронавіруса.