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НБУ рекомендував банкам знизити тарифи на дистанційні послуги

Новини » Фінансова криза 2020     17.03.2020 - 12:16
НБУ рекомендував банкам знизити тарифи на дистанційні послуги
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Банки працюватимуть в звичайному режимі, але і без нагальної потреби громадянам краще не відвідувати банківські відділення

Національний банк України надав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України. Про це йдеться у листі, який сьогодні НБУ розіслав банкам, повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, банкам рекомендовано:

  • 1. Забезпечити безперебійну роботу всіх дистанційних систем обслуговування та контакт центрів.
  • 2. Тимчасово знизити тарифи на дистанційні/безготівкові послуги для заохочення населення до їх використання.
  • 3. Проводити роз’яснювальну роботу з клієнтами щодо переваг використання дистанційних сервісів та безготівкових платежів.
  • 4. Для збереження здоров’я працівників банків та їх клієнтів передбачити: можливість дистанційної роботи персоналу на тих ланках операційного процесу, де це можливо; чіткий графік роботи банківських відділень з обов’язковими перервами протягом дня на дезінфекцію та провітрювання.

Як зазначається в повідомленні, банківська система продовжує працювати в звичайному режимі, і така ситуація зберігатиметься і надалі, у тому числі і у регіонах, в яких Верховна рада запровадить надзвичайний стан.

За даними НБУ, фінансова система сьогодні є достатньо стійкою, має запас капіталу та ліквідності. "Тому вкрай важливим є ще й подолання вірусу панічних настроїв", - додали в НБУ.

Водночас НБУ закликає населення дотримуватися рекомендацій ВОЗ та МОЗ і без нагальної потреби не відвідувати банківські відділення, у тому числі для зняття готівки з рахунків, здійснення платежів чи обміну валют, та уникати користування готівкою - як гривневою так і валютною, яка потенційно може бути носієм вірусу.

"У сьогоднішніх умовах важливо максимально за можливості лишатися удома та користуватися послугами дистанційного банкінгу і безготіковими розрахунками", - дали в НБУ.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що надзвичайний стан через коронавірус в Україні може бути введено в разі різкого зростання захворювання по всій країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати за ставки за цими кредитами.

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