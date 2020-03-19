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НБУ рекомендував банкам почати реструктуризацію кредитів клієнтів

Новини » Фінансова криза 2020     19.03.2020 - 12:02
НБУ рекомендував банкам почати реструктуризацію кредитів клієнтів
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Підхід до реструктуризації кредитів громадян має буди стандартним

Національний банк України рекомендує комерційним банкам починати процес реструктуризації кредитів своїх клієнтів. Про це сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Рожкова, клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. "Починайте роботу вже зараз", - сказала вона.

За її словами, приклади реструктуризацій та застосування пільгового режиму є у нормативно-правових актах НБУ, зокрема у постанові №97

"Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними. Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", - наголосила Рожкова.

Вона нагадала, що вчора Верховна рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2020 року в національній валюті становили 37,1% річних, що на 0,35 в.п. вище, ніж у січні (36,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України.

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