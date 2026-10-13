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РФ атаковала Львовскую область: горят дома и повреждены авто

06:14 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Львовскую область: горят дома и повреждены авто Фото: на месте работают все службы (Getty Images)
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Россияне во вторник утром, 13 октября, пытались атаковать Львовскую область дронами. В одном из населенных пунктов зафиксирован пожар в домах и повреждены автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВД Максима Козицкого.

Заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, во Львовской области после пяти утра над регионом были зафиксированы реактивные дроны.

На фоне атаки во Львове были слышны взрывы, а мер Андрей Садовый писал в соцсетях о работе ПВО. Позже он сообщил, что произошло попадание в жилой дом в селе Мурованое (это соседняя со Львовом община).

В свою очередь глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что предварительно сбитый беспилотник упал на жилой дом, однако информации о пострадавших не было.

"Горят два дома. Повреждены три автомобиля... На месте работают все службы", - резюмировал он.

Другие атаки

Напомним, что утром 10 октября россияне тоже атаковали дронами западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске в тот день было слышно взрывы.

Также мы писали, что вчера вечером россияне нанесли удары ракетами типа "Бандероль" по Харькову. В результате обстрела были повреждены дома и не только.

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