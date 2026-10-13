РФ атаковала Львовскую область: горят дома и повреждены авто

Россияне во вторник утром, 13 октября, пытались атаковать Львовскую область дронами. В одном из населенных пунктов зафиксирован пожар в домах и повреждены автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВД Максима Козицкого.

Заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, во Львовской области после пяти утра над регионом были зафиксированы реактивные дроны.

На фоне атаки во Львове были слышны взрывы, а мер Андрей Садовый писал в соцсетях о работе ПВО. Позже он сообщил, что произошло попадание в жилой дом в селе Мурованое (это соседняя со Львовом община).

В свою очередь глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что предварительно сбитый беспилотник упал на жилой дом, однако информации о пострадавших не было.

"Горят два дома. Повреждены три автомобиля... На месте работают все службы", - резюмировал он.