ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ оскаржить виключення аудитора "ПриватБанку" з реєстру

Новини » Економіка    30.05.2019 - 10:21
НБУ оскаржить виключення аудитора "ПриватБанку" з реєстру
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Окружний адмінсуду Києва ухвалив ще одне рішення у справі ПриватБанку

Національний банк оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторів банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними Нацбанку, Окружний адміністративний суд міста Києва 29 травня скасував рішення НБУ щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Крім того, суд визнав неправомірними дії Національного банку щодо анулювання свідоцтва про включення товариства до реєстру.

"Рішення суду не набрало законної сили, і НБУ готується до його оскарження",- йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадують, що рішення про виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" правління НБУ ухвалило 20 липня 2017 року за зверненням Комітету з питань аудиту банків України. Підставою для такого рішення стало підтвердження ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності "ПриватБанку", зокрема розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу. Аудиторська компанія не змогла встановити ризики у ПриватБанку, які згодом призвели до його неплатоспроможності та подальших витрат держави, пов’язаних із націоналізацією банку.

"Національний банк занепокоєний результатами розгляду судової справи та продовжить доводити законність своїх дій", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. 

Національний банк 24 травня оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку".

МВФ оцінив монетарну політику НБУ У справі ПриватБанку провели експертизу заяви Смолія
Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся