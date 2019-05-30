НБУ оскаржить виключення аудитора "ПриватБанку" з реєстру

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Окружний адмінсуду Києва ухвалив ще одне рішення у справі ПриватБанку

Національний банк оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторів банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними Нацбанку, Окружний адміністративний суд міста Києва 29 травня скасував рішення НБУ щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Крім того, суд визнав неправомірними дії Національного банку щодо анулювання свідоцтва про включення товариства до реєстру.

"Рішення суду не набрало законної сили, і НБУ готується до його оскарження",- йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадують, що рішення про виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" правління НБУ ухвалило 20 липня 2017 року за зверненням Комітету з питань аудиту банків України. Підставою для такого рішення стало підтвердження ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності "ПриватБанку", зокрема розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу. Аудиторська компанія не змогла встановити ризики у ПриватБанку, які згодом призвели до його неплатоспроможності та подальших витрат держави, пов’язаних із націоналізацією банку.

"Національний банк занепокоєний результатами розгляду судової справи та продовжить доводити законність своїх дій", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Національний банк 24 травня оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку".