ПриватБанк подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки розглядаються апеляційні скарги, рішення суду не вступили в силу

Націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, оскаржене рішення суду за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави.

Також банком була подана апеляційна скарга на рішення за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТрианталИнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб

"З урахуванням цього, зазначені судові рішення не набрали чинності і не мають ніяких правових наслідків", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.