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НБУ обжалует исключение аудитора "ПриватБанка" из реестра

Новости » Экономика    30.05.2019 - 10:21
НБУ обжалует исключение аудитора "ПриватБанка" из реестра
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Окружной админсуд Киева принял еще одно решение по делу ПриватБанка

Национальный банк обжалует решение Окружного административного суда Киева о незаконности исключения ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторов банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным Нацбанка, Окружной административный суд города Киева 29 мая отменил решение НБУ об исключении ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Кроме того, суд признал неправомерными действия Национального банка об аннулировании свидетельства о включении общества в реестр.

"Решение суда не вступило в законную силу, и НБУ готовится к его обжалованию", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что решение об исключении ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" правление НБУ приняло 20 июля 2017 года по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины. Основанием для такого решения стало подтверждение ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка", в том числе размере кредитного риска и регулятивного капитала. Аудиторская компания не смогла установить риски в "ПриватБанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейших затрат государства, связанных с национализацией банка.

"Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебного дела и продолжит доказывать законность своих действий", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Национальный банк 24 мая обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации "Приватбанка".

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