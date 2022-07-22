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Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету: у НБУ озвучили план

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 11:18
Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету: у НБУ озвучили план Фото: НБУ надрукує 180 млрд гривень до кінця року  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума складе 180 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Ніколайчук, НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цьому році, приблизно вдвічі".

"Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, в тому числі від МВФ, і від інших партнерів, вони достатньо консервативні, але за таких консервативних припущень, необхідність в емісії ще збережеться", - сказав він.

Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

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