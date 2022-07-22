Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету: у НБУ озвучили план

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Ніколайчук, НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цьому році, приблизно вдвічі".

"Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, в тому числі від МВФ, і від інших партнерів, вони достатньо консервативні, але за таких консервативних припущень, необхідність в емісії ще збережеться", - сказав він.