В Україні планують поновити ремонт доріг: комітет Ради підтримав урядовий законопроект
Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав урядовий законопроект щодо використання коштів державного дорожнього фонду. Планується відновити ремонт доріг за кошти цього фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Ради.
Законопроектом №7669 пропонується виключити статтю 38 закону про держбюджет, згідно з якою в поточному році кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.
За даними Бюджетного комітету, ця стаття залишається нереалізованою в частині спрямування коштів на оборону у зв’язку з відсутністю механізму.
Крім того, видатки державного бюджету на потреби безпеки і оборони у 2022 році вже збільшено орієнтовно на 807,5 млрд гривень.
Як зазначається в повідомленні, загалом метою законопроекту є фінансове забезпечення виконання необхідних дорожніх робіт, насамперед проведення аварійно-відновних робіт на зруйнованих ділянках доріг і штучних спорудах та утримання автомобільних доріг державного значення в належному технічному стані.
Це "є необхідною умовою для забезпечення оборони і безпеки, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів для здійснення військових перевезень, перевезень, пов’язаних з евакуацією населення і вантажів".
Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу.
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