Голова НБУ попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження "друку" гривні

Для України є очевидною необхідність переорієнтації економічної політики на гру в довгу, враховуючи перехід війни у формат затяжної боротьби на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook .

"На практиці це означає оптимальний розподіл наявних ресурсів для підтримки обороноздатності країни та населення, а також створення умов для генерування цих ресурсів бізнесом", - зазначив він.

За його словами, міжнародної підтримки вистачає лише на часткове фінансування дефіциту бюджету. Тож потрібно шукати інші внутрішні джерела, які дадуть змогу уникнути колапсу системи державних фінансів і профінансувати належним чином критичні видатки для забезпечення обороноздатності країни.

"Якщо піти найпростішим шляхом і зробити фінансування бюджету Національним банком пріоритетним, країна зіштовхнеться з катастрофічними наслідками інфляції в довгостроковій перспективі, під ударом опиниться фінансова стабільність країни, її обороноздатність", - зазначив Шевченко.

За його словами, для керованого скорочення дефіциту бюджету сьогодні є інші шляхи, крім емісії. Це й активізація внутрішнього ринку запозичень, і перегляд видатків.

"Міністерство фінансів і у загалом, парламент України мають набагато більше експертизи в цьому питанні. Так, цей процес передбачає ухвалення непростих, непопулярних рішень, проте тільки так можна утримати фінансовий сектор стабільним. Це критично важливо для Перемоги і відновлення економіки після неї", - додав голова НБУ.