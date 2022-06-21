У НБУ назвали причину падіння ринкового курсу гривні до долара
Фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. Це основна причина девальвації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube.
"Протягом останніх тижнів, місяців, ми бачимо посилення девальваційного тиску. Ми бачимо збільшення обсягів інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу", - сказав він.
За його словами "насамперед це пов'язано із зростанням обсягів емісійного фінансування державного бюджету, на який змушений був піти НБУ з початку війни внаслідок того дефіциту, який утворився".
Ніколайчук нагадав, що НБУ вважає емісійне фінансування має відбуватися "залишковим принципом", а уряд та Мінфін повинні використовувати всі наявні механізми, щоб фінансувати дефіцит бюджету за рахунок офіційних зовнішніх та внутрішніх запозичень.
Нагадаємо, з початку війни Національний банк України вже профінансував держбюджет на 190 млрд гривень за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
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