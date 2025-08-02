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Названа опасность для здоровья от сериалов, о которой никто не догадывается

Суббота 02 августа 2025 12:51
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Названа опасность для здоровья от сериалов, о которой никто не догадывается Фото: В чем опасность постоянного просмотра сериалов (Freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

В современном мире сериалы стали неотъемлемой частью досуга. Стриминговые сервисы предлагают сотни сюжетов, от комедий до психологических триллеров. Но вместе с захватывающими историями появилась новая привычка binge-watching, или запойный просмотр, когда человек смотрит по несколько серий подряд.

Чем опасен постоянный просмотр сериалов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Хотя сериалы могут снимать стресс, в некоторых случаях они становятся единственным способом "побега" от реальности. Это может иметь опасные последствия для психического и физического здоровья.

Какие последствия от просмотра сериалов

Нарушение сна

Из-за синего света экранов и эмоционального напряжения после просмотра трудно заснуть. По данным обзора 2022 года, чрезмерное увлечение сериалами связывают с бессонницей и хронической усталостью.

Социальная изоляция

Человек может избегать общения и заменять реальные отношения вымышленными героями, переживая их драмы как собственные.

Малоподвижность

Длительное сидение на диване, в отличие от активного сидения за рабочим столом, связано с рисками для сердца, ожирением и снижением тонуса.

Но сериалы не являются врагами, если просматривать их осознанно. Вот несколько советов, как держать ситуацию под контролем:

  • Определяйте количество серий и время просмотра заранее.
  • Делайте короткие перерывы между эпизодами, это помогает избежать "автоматического просмотра".
  • Смотрите сериалы с друзьями или семьей, это добавляет живого общения.
  • Занимайтесь физической активностью во время просмотра, даже легкая зарядка или прогулка помогут телу оставаться в тонусе.
  • Выключайте экраны за час до сна, чтобы избежать проблем с засыпанием.
  • Не забывайте спрашивать себя: "Почему я это смотрю?", именно это поможет отличить увлечение от эмоционального избегания.

Итак, иногда сериальный марафон - это отличный отдых. Но если он начинает вытеснять сон, близких и настоящую жизнь стоит нажать на паузу.

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