Названа опасность для здоровья от сериалов, о которой никто не догадывается
В современном мире сериалы стали неотъемлемой частью досуга. Стриминговые сервисы предлагают сотни сюжетов, от комедий до психологических триллеров. Но вместе с захватывающими историями появилась новая привычка binge-watching, или запойный просмотр, когда человек смотрит по несколько серий подряд.
Чем опасен постоянный просмотр сериалов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.
Хотя сериалы могут снимать стресс, в некоторых случаях они становятся единственным способом "побега" от реальности. Это может иметь опасные последствия для психического и физического здоровья.
Какие последствия от просмотра сериалов
Нарушение сна
Из-за синего света экранов и эмоционального напряжения после просмотра трудно заснуть. По данным обзора 2022 года, чрезмерное увлечение сериалами связывают с бессонницей и хронической усталостью.
Социальная изоляция
Человек может избегать общения и заменять реальные отношения вымышленными героями, переживая их драмы как собственные.
Малоподвижность
Длительное сидение на диване, в отличие от активного сидения за рабочим столом, связано с рисками для сердца, ожирением и снижением тонуса.
Но сериалы не являются врагами, если просматривать их осознанно. Вот несколько советов, как держать ситуацию под контролем:
- Определяйте количество серий и время просмотра заранее.
- Делайте короткие перерывы между эпизодами, это помогает избежать "автоматического просмотра".
- Смотрите сериалы с друзьями или семьей, это добавляет живого общения.
- Занимайтесь физической активностью во время просмотра, даже легкая зарядка или прогулка помогут телу оставаться в тонусе.
- Выключайте экраны за час до сна, чтобы избежать проблем с засыпанием.
- Не забывайте спрашивать себя: "Почему я это смотрю?", именно это поможет отличить увлечение от эмоционального избегания.
Итак, иногда сериальный марафон - это отличный отдых. Но если он начинает вытеснять сон, близких и настоящую жизнь стоит нажать на паузу.
Вас может заинтересовать
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.