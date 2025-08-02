Названо небезпеку для здоров’я від серіалів, про яку ніхто не здогадується

У сучасному світі серіали стали невід'ємною частиною дозвілля. Стрімінгові сервіси пропонують сотні сюжетів, від комедій до психологічних трилерів. Але разом із захоплюючими історіями з'явилася нова звичка binge-watching , або запійний перегляд, коли людина дивиться по кілька серій поспіль.

Чим небезпечний постійний перегляд серіалів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Хоча серіали можуть знімати стрес, у деяких випадках вони стають єдиним способом "втечі" від реальності. Це може мати небезпечні наслідки для психічного та фізичного здоров'я.

Які наслідки від перегляду серіалів

Порушення сну

Через синє світло екранів та емоційне напруження після перегляду важко заснути. За даними огляду 2022 року, надмірне захоплення серіалами пов’язують із безсонням і хронічною втомою.

Соціальна ізоляція

Людина може уникати спілкування та замінювати реальні стосунки вигаданими героями, переживаючи їхні драми як власні.

Малорухливість

Тривале сидіння на дивані, на відміну від активного сидіння за робочим столом, пов’язане з ризиками для серця, ожирінням та зниженням тонусу.

Але серіали не є ворогами, якщо переглядати їх усвідомлено. Ось кілька порад, як тримати ситуацію під контролем:

Визначайте кількість серій та час перегляду заздалегідь.

Робіть короткі перерви між епізодами, це допомагає уникнути "автоматичного перегляду".

Дивіться серіали з друзями або родиною, це додає живого спілкування.

Займайтеся фізичною активністю під час перегляду, навіть легка зарядка або прогулянка допоможуть тілу залишатися в тонусі.

Вимикайте екрани за годину до сну, щоб уникнути проблем із засинанням.

Не забувайте питати себе: "Чому я це дивлюсь?", саме це допоможе відрізнити захоплення від емоційного уникання.

Отже, іноді серіальний марафон - це чудовий відпочинок. Але якщо він починає витісняти сон, близьких і справжнє життя варто натиснути на паузу.