Названа главная неочевидная причина частых пробуждений ночью

Ночь может показаться бесконечной для тех, кто страдает от ночных пробуждений. Хотя это может казаться мелочью, постоянное и регулярное прерывание сна может очень негативно повлиять на наше здоровье.

Возможные причины ночных пробуждений

Причин может быть много, поскольку каждый человек имеет свой индивидуальный контекст, который может влиять на настроение, режим сна, диету или другие обычные действия.

Одним из недугов, который может больше всего влиять на наш сон и, к сожалению, набирает обороты, является депрессия. По словам психологов, 70% людей, страдающих этим расстройством, испытывают трудности с засыпанием или поддержанием сна в течение ночи.

Другой современной проблемой является зависимость от социальных сетей. Возможно, вы принадлежите к тем людям, которые любят проверять телефон перед сном, чтобы узнать информацию или ответить на последние сообщения, оставшиеся нерешенными. И хотя это может показаться безобидным занятием, оно может быть причиной того, что вы не можете спать оптимально. Это может быть так же вредно, как и другие действия, например, употребление алкоголя перед сном.

Кроме того, некоторые расстройства могут влиять на гигиену вашего сна. Апноэ во сне, стресс или негативные мысли могут быть причиной того, что вы не можете нормально спать.

Как уменьшить количество ночных пробуждений?

Хотя многие из вышеупомянутых причин являются более сложными и обычно требуют помощи специалиста, существуют определенные действия, которые мы можем предпринять, чтобы улучшить гигиену нашего сна.

Одной из главных вещей, которую вы можете сделать, является установление режима сна. Установите конкретное время для сна, выполняйте одни и те же действия и откладывайте телефон или устройства, излучающие синий свет, перед сном. Создайте расслабляющую атмосферу, если хотите "позвать" сон и лучше заснуть. Держите стимуляторы, такие как кофеин или алкоголь, подальше от вечерних приемов пищи. Крайне важно, чтобы вы прислушивались к своему телу и действовали соответственно.