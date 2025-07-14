ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

5 привычек, от которых нужно отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше и счастливее

Понедельник 14 июля 2025 14:45
UA EN RU
5 привычек, от которых нужно отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше и счастливее Фото: Как прожить долго и счастливо (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Кардиолог сделал серьезное предупреждение относительно определенных привычек, которые стоит пересмотреть до достижения 40-летнего возраста, если вы хотите долго жить.

От каких привычек надо избавиться, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Прекратите курить

Начиная, возможно, с самого очевидного фактора, доктор Левин отметил важность отказа от курения, когда вы приближаетесь к 40 годам.

"Исследования показывают, что наибольшее удовольствие от курения ощущается в начале взрослой жизни", - пояснил он.

Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, является вредной. Курение является самой большой причиной смертей, которые можно предотвратить.

Каждый второй курильщик умрет от болезни, связанной с курением.

Не пейте алкоголь

Доктор Левин назвал уменьшение потребления алкоголя вторым ключевым шагом для здоровья.

"Алкоголь влияет на риск развития рака - особенно у женщин из-за сердечных заболеваний и фибрилляции предсердий", - отметил он.

Он предупредил, что употребление более одной порции алкоголя ежедневно является "опасным" для вашего благополучия.

Помимо причинения серьезных проблем со здоровьем, длительное злоупотребление алкоголем может привести к социальным проблемам для некоторых людей, таким как безработица, развод, домашнее насилие и бездомность.

Чтобы поддерживать риски для здоровья от алкоголя на низком уровне, как мужчинам, так и женщинам рекомендуется не употреблять регулярно более 14 единиц в неделю.

Не употребляйте наркотики

"Извините, но номер три - это марихуана", - продолжил врач, подчеркивая связь наркотика с когнитивным снижением.

"Она также увеличивает риск деменции в более позднем возрасте - и, конечно, любые наркотики, такие как кокаин... следующая доза... ваше сердце уже не такое молодое", - предупредил он.

Не занимайтесь слишком много

Это может быть шоком, но доктор Левин предупреждает, что "слишком много хорошего", например, бег на длинные дистанции и экстремальные упражнения может показаться полезным, но в конце концов может стать "золотой жилой" для ортопедов.

"Постоянная нагрузка на бедра, колени и стопы, особенно с возрастом, увеличивает риск заболеваний суставов и потребность в их замене", - сказал специалист.

Врач рекомендует "уменьшить" такие виды деятельности до нескольких километров, ища альтернативные формы упражнений.

Бег на длинные дистанции также связан с более высоким риском фибрилляции предсердий, особенно с возрастом.

Левин также выразил беспокойство относительно тяжелых силовых тренировок. Повторные такие нагрузки повышают артериальное давление и также могут увеличить риск сердечных заболеваний поэтому пришло время уменьшить вес.

Перестаньте есть все, что заблагорассудится

Лучше всего отказаться от фастфуда, сладких напитков и энергетических напитков.

"Послушайте, ваши 40 лет либо создадут, либо разрушат вас, если вы хотите прожить еще 40+ хороших лет", - сказал врач.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Привычки Здоровье
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом