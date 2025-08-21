Назван "магический" способ, который поможет вам заснуть за считанные секунды

Женщина поделилась "магическим" трюком, который, по ее словам, поможет вам заснуть за считанные секунды, если вы проснулись посреди ночи. И это невероятно просто.

Что именно надо сделать перед сном, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok Дженны Коак.

Что нужно знать о сне?

Хотя существует много известных стратегий для улучшения сна, например, выключение электронных устройств за час до сна или достаточная физическая активность, эти методы часто не дают мгновенного облегчения, особенно когда вы просыпаетесь среди ночи и не можете заснуть.

Однако женщина утверждает, что нашла "магическую" технику, которая может отправить вас в царство Морфея за считанные секунды. Этот метод стал настоящим открытием для тех, кто просыпается в 3 часа ночи и не может снова заснуть.

Как заснуть за считанные секунды

Дженна Коак рассказала о методе, который она нашла в соцсетях. Несмотря на первоначальные сомнения, она объяснила, что после нескольких вечеров тестирования теперь считает его лучшим трюком, который она когда-либо встречала.

К тому же не нужно никаких специальных инструментов, и он не отнимет у вас много времени, поскольку это лишь простые упражнения для глаз, которые могут обмануть ваш мозг и заставить его заснуть.

"Ваши глаза должны быть закрыты, когда вы это делаете. Итак, вы смотрите направо, смотрите налево, смотрите вверх, смотрите вниз. Затем двигаетесь по кругу, а затем в другую сторону. Вот и все. Просто повторяете, пока не уснете", - сказала она.

Хотя этой простой технике может потребоваться некоторое время, чтобы быть эффективной для определенных людей, Дженна уверяет, что однажды вечером она выполнила эту рутину всего дважды, прежде чем заснуть. Следующее, что она помнит, это как она проснулась утром.

Женщина также утверждает, что исследовала научную основу этого метода. По ее словам, он работает, стимулируя вашу парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и функции организма во время отдыха.

Она объяснила, что движения "обманывают ваш мозг", заставляя его думать, что он находится в фазе быстрого сна (REM). Эта стадия цикла сна характеризуется повышенной активностью мозга и яркими сновидениями.