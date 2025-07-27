Пейте этот напиток вечером, чтобы избавиться от стресса и улучшить сон
Новый тренд в мире напитков - "лунное молоко", который набирает популярность среди тех, кто ищет естественный способ расслабиться перед сном. Этот успокаивающий напиток на основе теплого молока уменьшает тревожность и помогает восстановиться после напряженного дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Как приготовить напиток
Лунное молоко - это традиционный напиток, который обычно готовят из теплого молока, пряностей и иногда с подсластителями. Он получил название из-за своего успокаивающего действия, способствующего крепкому сну и снятию стресса, как "энергия луны". Напиток часто используют перед сном.
Классический рецепт "Лунного молока":
- 1 стакан молока (коровьего, растительного - миндального, кокосового, овсяного и т.д.)
- 1/2 ч. ложки корицы
- 1/4 ч. ложки куркумы
- щепотка мускатного ореха (или больше - по вкусу)
- щепотка кардамона
- 1 ч. ложка меда или кленового сиропа
- капля ванили
- 1 ч. ложка гхи (топленого масла) или кокосового масла
Способ приготовления:
- в небольшую кастрюльку влейте молоко
- добавьте все пряности и масло
- нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, до появления пари (не кипятить)
- снять с огня, немного охладить
- добавьте мед или другой подсластитель
- перелейте в чашку и наслаждайтеся
Включение расслабляющего напитка, будь это лунное молоко или травяной чай может помочь телу и мозгу расслабиться и быстрее заснуть. Сон является решающим компонентом в борьбе со стрессом.
Как включить лунное молоко в вечерний распорядок дня
Напиток стоит выпить, когда вы уже чувствуете легкую сонливость. После глотка продолжайте свою привычную процедуру перед сном, например, чистьте зубы или ухаживайте за кожей, и сразу же идите спать. Последовательность является ключевой для того, чтобы помочь мозгу создать ассоциацию.
Добавим, что перед сном категорически стоит избегать таких напитков:
- кофе (даже без кофеина - он все равно имеет небольшое количество кофеина)
- чай (черный, зеленый, матча, улун, белый)
- энергетики
- кола и другие газированные напитки с кофеином
- вино, пиво, коктейли, водка, коньяк и т.д.
Стоит знать, что кофеин блокирует аденозин - химическое соединение, которое вызывает сонливость. Его действие длится до 6-8 часов.
Вас может заинтересовать
- Названо три напитка, которые категорически нельзя пить в жару
- Что будет, если пить чай на пустой желудок
- Кому категорически нельзя пить комбучу
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.