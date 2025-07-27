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Пейте этот напиток вечером, чтобы избавиться от стресса и улучшить сон

Воскресенье 27 июля 2025 11:33
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Пейте этот напиток вечером, чтобы избавиться от стресса и улучшить сон Назван напиток, который стоит пить вечером, чтобы улучшить сон (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новый тренд в мире напитков - "лунное молоко", который набирает популярность среди тех, кто ищет естественный способ расслабиться перед сном. Этот успокаивающий напиток на основе теплого молока уменьшает тревожность и помогает восстановиться после напряженного дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Как приготовить напиток

Лунное молоко - это традиционный напиток, который обычно готовят из теплого молока, пряностей и иногда с подсластителями. Он получил название из-за своего успокаивающего действия, способствующего крепкому сну и снятию стресса, как "энергия луны". Напиток часто используют перед сном.

Классический рецепт "Лунного молока":

  • 1 стакан молока (коровьего, растительного - миндального, кокосового, овсяного и т.д.)
  • 1/2 ч. ложки корицы
  • 1/4 ч. ложки куркумы
  • щепотка мускатного ореха (или больше - по вкусу)
  • щепотка кардамона
  • 1 ч. ложка меда или кленового сиропа
  • капля ванили
  • 1 ч. ложка гхи (топленого масла) или кокосового масла

Способ приготовления:

  • в небольшую кастрюльку влейте молоко
  • добавьте все пряности и масло
  • нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, до появления пари (не кипятить)
  • снять с огня, немного охладить
  • добавьте мед или другой подсластитель
  • перелейте в чашку и наслаждайтеся

Включение расслабляющего напитка, будь это лунное молоко или травяной чай может помочь телу и мозгу расслабиться и быстрее заснуть. Сон является решающим компонентом в борьбе со стрессом.

Как включить лунное молоко в вечерний распорядок дня

Напиток стоит выпить, когда вы уже чувствуете легкую сонливость. После глотка продолжайте свою привычную процедуру перед сном, например, чистьте зубы или ухаживайте за кожей, и сразу же идите спать. Последовательность является ключевой для того, чтобы помочь мозгу создать ассоциацию.

Добавим, что перед сном категорически стоит избегать таких напитков:

  • кофе (даже без кофеина - он все равно имеет небольшое количество кофеина)
  • чай (черный, зеленый, матча, улун, белый)
  • энергетики
  • кола и другие газированные напитки с кофеином
  • вино, пиво, коктейли, водка, коньяк и т.д.

Стоит знать, что кофеин блокирует аденозин - химическое соединение, которое вызывает сонливость. Его действие длится до 6-8 часов.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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