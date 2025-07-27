Пейте этот напиток вечером, чтобы избавиться от стресса и улучшить сон

Новый тренд в мире напитков - "лунное молоко", который набирает популярность среди тех, кто ищет естественный способ расслабиться перед сном. Этот успокаивающий напиток на основе теплого молока уменьшает тревожность и помогает восстановиться после напряженного дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Как приготовить напиток

Лунное молоко - это традиционный напиток, который обычно готовят из теплого молока, пряностей и иногда с подсластителями. Он получил название из-за своего успокаивающего действия, способствующего крепкому сну и снятию стресса, как "энергия луны". Напиток часто используют перед сном.

Классический рецепт "Лунного молока":

1 стакан молока (коровьего, растительного - миндального, кокосового, овсяного и т.д.)

1/2 ч. ложки корицы

1/4 ч. ложки куркумы

щепотка мускатного ореха (или больше - по вкусу)

щепотка кардамона

1 ч. ложка меда или кленового сиропа

капля ванили

1 ч. ложка гхи (топленого масла) или кокосового масла

Способ приготовления:

в небольшую кастрюльку влейте молоко

добавьте все пряности и масло

нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, до появления пари (не кипятить)

снять с огня, немного охладить

добавьте мед или другой подсластитель

перелейте в чашку и наслаждайтеся

Включение расслабляющего напитка, будь это лунное молоко или травяной чай может помочь телу и мозгу расслабиться и быстрее заснуть. Сон является решающим компонентом в борьбе со стрессом.

Как включить лунное молоко в вечерний распорядок дня

Напиток стоит выпить, когда вы уже чувствуете легкую сонливость. После глотка продолжайте свою привычную процедуру перед сном, например, чистьте зубы или ухаживайте за кожей, и сразу же идите спать. Последовательность является ключевой для того, чтобы помочь мозгу создать ассоциацию.

Добавим, что перед сном категорически стоит избегать таких напитков:

кофе (даже без кофеина - он все равно имеет небольшое количество кофеина)

чай (черный, зеленый, матча, улун, белый)

энергетики

кола и другие газированные напитки с кофеином

вино, пиво, коктейли, водка, коньяк и т.д.

Стоит знать, что кофеин блокирует аденозин - химическое соединение, которое вызывает сонливость. Его действие длится до 6-8 часов.