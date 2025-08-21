Названо "магічний" спосіб, який допоможе вам заснути за лічені секунди

Жінка поділилася "магічним" трюком, який, за її словами, допоможе вам заснути за лічені секунди, якщо ви прокинулися посеред ночі. І це неймовірно просто.

Що саме треба зробити перед сном, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok Дженни Коак.

Що треба знати про сон?

Хоча існує багато відомих стратегій для покращення сну, як-от вимкнення електронних пристроїв за годину до сну або достатня фізична активність, ці методи часто не дають миттєвого полегшення, особливо коли ви прокидаєтеся серед ночі й не можете заснути.

Проте жінка стверджує, що знайшла "магічну" техніку, яка може відправити вас у царство Морфея за лічені секунди. Цей метод став справжнім відкриттям для тих, хто прокидається о 3 годині ночі й не може знову заснути.

Як заснути за лічені секунди

Дженна Коак розповіла про метод, який вона знайшла в соцмережах. Попри початкові сумніви, вона пояснила, що після кількох вечорів тестування тепер вважає його найкращим трюком, який вона коли-небудь зустрічала.

До того ж не потрібно жодних спеціальних інструментів, і він не забере у вас багато часу, оскільки це лише прості вправи для очей, які можуть обдурити ваш мозок і змусити його заснути.

"Ваші очі мають бути закриті, коли ви це робите. Отже, ви дивитеся праворуч, дивитеся ліворуч, дивитеся вгору, дивитеся вниз. Потім рухаєте по колу, а потім в інший бік. Ось і все. Просто повторюєте, доки не заснете", - сказала вона.

Хоча цій простій техніці може знадобитися деякий час, щоб бути ефективною для певних людей, Дженна запевняє, що одного вечора вона виконала цю рутину лише двічі, перш ніж заснути. Наступне, що вона пам’ятає, це як вона прокинулася вранці.

Жінка також стверджує, що дослідила наукову основу цього методу. За її словами, він працює, стимулюючи вашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення та функції організму під час відпочинку.

Вона пояснила, що рухи "обманюють ваш мозок", змушуючи його думати, що він перебуває у фазі швидкого сну (REM). Ця стадія циклу сну характеризується підвищеною активністю мозку та яскравими сновидіннями.